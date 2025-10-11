Ordine d’arrivo Giro di Lombardia 2025 | Pogacar come Coppi dominatore totale Evenepoel si arrende

Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia 2025, conquistando la classica delle foglie morte per la quinta volta consecutiva ed eguagliando così lo storico record di successi detenuto da Fausto Coppi. Il Campione del Mondo e d’Europa ha attaccato sul Passo di Ganda, quando mancavano 37 chilometri al traguardo di Bergamo: ha lasciato sul posto il rivale Remco Evenepoel, Isaac Del Toro, Michael Storer e Paul Seixas, è andato a riprendere il fuggitivo Quinn Simmons e si è involato verso l’apoteosi. L’alfiere della UAE Emirates-XRG ha chiuso due settimane da favola, caratterizzate dai sigilli nella rassegna iridata e nella kermesse continentale, oltre che dalla stoccata alla Tre Valli Varesine. 🔗 Leggi su Oasport.it

