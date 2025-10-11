Oratorio Castellane Confermata la Gran Dama
Con emozione e gratitudine, Gaia Sansottera è stata riconfermata nel prestigioso ruolo di Gran Dama di Grazia Magistrale, durante l’annuale assemblea dell’ Oratorio delle Castellane svoltasi nel suggestivo Cenobio del Castello Visconteo di Legnano. Un momento solenne e sentito, dedicato anche al rinnovo del consiglio direttivo, che ha suggellato la fiducia e la stima nei confronti di una figura ormai centrale nella vita dell’Oratorio e nel mondo del Palio. Nel suo intervento, Gaia Sansottera ha accolto il rinnovo dell’incarico con parole cariche di significato: "È un onore e una responsabilità da accogliere con spirito di servizio e con profondo attaccamento alla storia, alla tradizione, ma soprattutto al presente e al futuro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: oratorio - castellane
