Con emozione e gratitudine, Gaia Sansottera è stata riconfermata nel prestigioso ruolo di Gran Dama di Grazia Magistrale, durante l’annuale assemblea dell’ Oratorio delle Castellane svoltasi nel suggestivo Cenobio del Castello Visconteo di Legnano. Un momento solenne e sentito, dedicato anche al rinnovo del consiglio direttivo, che ha suggellato la fiducia e la stima nei confronti di una figura ormai centrale nella vita dell’Oratorio e nel mondo del Palio. Nel suo intervento, Gaia Sansottera ha accolto il rinnovo dell’incarico con parole cariche di significato: "È un onore e una responsabilità da accogliere con spirito di servizio e con profondo attaccamento alla storia, alla tradizione, ma soprattutto al presente e al futuro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oratorio Castellane. Confermata la Gran Dama