Ora tutti conoscono il tuo nome
2025-09-30 06:48:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Ha appena 17 anni. Ma se ne parla già da tempo Francesco Camarda come l’attaccante destinato a sedare la crisi del ‘bomber’ in ‘Azzurra’. Non c’è da meravigliarsi, da allora Da ‘Milanello’ risulta che abbia segnato più di 500 gol nelle categorie inferiori. La prima in Serie A, però, è arrivata questo fine settimana a suggellare uno straziante pareggio (2-2) per il Lecce contro il Bologna con un colpo di testa su calcio d’angolo puro e semplice. Nel novembre del 2023, quasi due anni fa, entrava nei libri di storia della Serie A dopo essere diventato il il più giovane esordiente del ‘Calcio’ a soli 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
