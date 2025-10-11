Ora tutti conoscono il tuo nome

2025-09-30 06:48:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Ha appena 17 anni. Ma se ne parla già da tempo Francesco Camarda come l’attaccante destinato a sedare la crisi del ‘bomber’ in ‘Azzurra’. Non c’è da meravigliarsi, da allora Da ‘Milanello’ risulta che abbia segnato più di 500 gol nelle categorie inferiori. La prima in Serie A, però, è arrivata questo fine settimana a suggellare uno straziante pareggio (2-2) per il Lecce contro il Bologna con un colpo di testa su calcio d’angolo puro e semplice. Nel novembre del 2023, quasi due anni fa, entrava nei libri di storia della Serie A dopo essere diventato il il più giovane esordiente del ‘Calcio’ a soli 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

tutti conoscono tuo nomeQuando l'undicenne Camarda scriveva a Ibrahimovic... Zlatan: "Ora tutti conoscono il tuo nome" - Per celebrare il primo gol in Serie A dell'attaccante del Lecce, lo svedese ha svelato su Instagram il messaggio che il giovane bomber gli aveva inviato nel 2019 ... Scrive msn.com

tutti conoscono tuo nomeIbrahimovic svela una chat del 2019 con Camarda: "Ora il tuo nome lo conoscono tutti" - Zlatan Ibrahimovic ha condiviso sul proprio profilo Instagram uno screen della chat con Francesco. Si legge su tuttomercatoweb.com

