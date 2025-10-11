Ora diffondere immagini generate con l'IA è reato | cosa cambia con la nuova legge

È entrata in Italia la prima legge nazionale sull'intelligenza artificiale. Tra le novità introdotte c'è una nuova fattispecie di reato che riguarda la diffusione di deepfake per arrecare un danno a una persona o senza il consenso del soggetto ritratto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

