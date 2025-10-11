Operazioni di intelligence Droni militari diretti a Gaza decollati anche dal Sanzio
Velivoli ultra-sofisticati per attività di intelligence decollati dagli aeroporti italiani e diretti sull’area delle operazioni militari che Israele ha portato avanti da due anni a questa parte sulla Striscia di Gaza. Tra gli scali utilizzati, secondo una dettagliata e mai smentita inchiesta di al Jazeera, almeno in un’occasione c’è stato anche l’ aeroporto ‘Raffaello Sanzio’ di FalconaraAncona. Alcuni dettagli sulla vicenda sono emersi l’altra sera durante la trasmissione ‘Piazza Pulita’ de La 7 in cui è stato evidenziato l’episodio che riguarda l’aeroporto delle Marche. La data del volo in questione risale al 3 ottobre 2024, più o meno un anno fa, e riguarda un mezzo speciale della Raf (Royal air force, l’aeronautica britannica); il mezzo, un drone di ultimissima generazione, sarebbe decollato da Falconara – anche se sulla trasmissione è stato utilizzato il termine ‘aeroporto di Ancona’ – poco dopo le 7 del mattino con destinazione la base militare di Akrokiri, a Cipro, da sempre territorio britannico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’enigma dei droni in Europa: Tra guerra ibrida e strumentalizzazione politica - L’Europa sta vivendo un’ondata senza precedenti di avvistamenti di droni non identificati che sta mettendo in crisi la sicurezza aerea e riaccendendo il dibattito sulla vulnerabilità delle infrastrutt ... difesaonline.it scrive