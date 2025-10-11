Operazione Primus 2 eseguiti nella notte altri cinque arresti

Nuovi risvolti per l'operazione Primus 2, che aveva portato, nei giorni scorsi, all’esecuzione di 10 fermi e di 14 misure cautelari. Durante la notte appena trascorsa, gli agenti del commissariato di Adrano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare disposta dalla Procura di Catania -. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

