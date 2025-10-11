Operazione Primus 2 | cinque arresti per droga nel Catanese nuovo colpo al clan Scalisi

ABBONATI A DAYITALIANEWS CATANIA – Nella notte, su disposizione della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Mobile di Catania e al Commissariato di Adrano, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, hanno eseguito una nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania. Il provvedimento è scaturito al termine degli interrogatori preventivi e ha coinvolto cinque persone, ritenute – allo stato degli atti e ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva – responsabili dei reati di detenzione e spaccio di stupefacenti in forma pluriaggravata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Operazione “Primus 2”: cinque arresti per droga nel Catanese, nuovo colpo al clan Scalisi

In questa notizia si parla di: primus - cinque

Catania, operazione “Primus 2”: le foto dei 24 arrestati e i nomi di tutti gli indagati - Ecco foto e nomi degli arrestati e degli indagati nel blitz antimafia di oggi a Catania contro il clan Scalisi che ha anche sventato un omicidio l pm Fabio Saponara ha già emesso l’avviso di conclusio ... Segnala lasicilia.it