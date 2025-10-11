Operatori 118 aggrediti il Nursind scrive alla Procura | Si tenga conto dell' inasprimento delle pene
Nella giornata di ieri gli operatori del 118 della postazione di Ascea Marina sono stati vittime di un'aggressione da parte di un amministratore locale che, secondo quanto riferito, li avrebbe accusati di aver impiegato troppo tempo a raggiungere il luogo di un soccorso. L’episodio, che ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Aggredisce i sanitari del 118 ad Ascea. Nursind Salerno: “Atto vile che offende la dignità degli operatori” - Il Nursind Salerno ha indirizzato una formale segnalazione alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, chiedendo di accertare eventuali responsabilità penali, anche alla luce del decreto ... Lo riporta ondanews.it
Ascea, aggressione agli operatori del 118, la denuncia del Nursind Salerno: “Ora basta, serve protezione per chi salva vite” - "Chiediamo al Sindaco di Ascea di fare piena chiarezza e di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili" ... Come scrive infocilento.it