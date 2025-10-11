Si è conclusa con un lieto fine, dopo ore di grande apprensione, la vicenda che ieri ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Spelonga, frazione di Arquata del Tronto, dove un operaio per ben sette ore è rimasto in cima ad una gru minacciando di lanciarsi nel vuoto. Alla fine lo hanno convinto a desistere dal suo intento autolesionistico ed è sceso dalla gru con l’assistenza dei vigili del fuoco, presenti sul posto. Ieri mattina, intorno alle 10,30, l’operaio si trovava in uno dei tanti cantieri della frazione arquatana ai piedi del monte Vettore; era molto nervoso e improvvisamente ha preso la decisione di arrampicarsi in cima a una gru alta circa quindici metri per protestare contro il mancato pagamento del proprio lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operaio per sette ore su una gru: "Non mi pagano, adesso mi butto"