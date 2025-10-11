Openda Juventus Tudor pronto a cucirgli addosso un ruolo unico in squadra | ecco come potrebbe essere utilizzato da qui in avanti
Openda Juventus: Tudor non ha ancora trovato il modo migliore per valorizzare il grande investimento, ma sta studiando un suo impiego. La Juventus ha compiuto un investimento significativo in estate per assicurarsi Loïs Openda, eppure l’attaccante belga non è ancora riuscito a esprimersi al massimo delle sue potenzialità. La situazione sta generando qualche interrogativo, ma l’allenatore Igor Tudor è al lavoro per trovare la formula tattica perfetta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico croato non ha ancora trovato l’incastro perfetto per mettere Openda nelle condizioni ideali per brillare e valorizzare il grande investimento compiuto dalla società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: openda - juventus
Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”
Openda Juventus, è l’ultima idea per l’attacco bianconero! Il nome gasa ma c’è stato solo un sondaggio: potrebbe arrivare a Torino se… I dettagli
Juventus, blitz per Openda: 3 affari in attacco
Juventus, Trezeguet: "Openda e David devono capire che il campionato italiano è diverso" #SkySport - X Vai su X
Pioggia di critiche per David e Openda? I quotidiani sportivi sono stati durissimi nei confronti dei due attaccanti bianconeri: medie negative per entrambi #Juventus #Openda #David #SpazioJ Vai su Facebook
Juventus, svolta e nuovo modulo: occhio a David, Vlahovic, Openda, Conceicao e Zhegrova - La Juventus potrebbe cambiare modulo in vista del proseguimento della stagione. Come scrive fantamaster.it
Juventus, digiuno Openda: colpo da 43 milioni di euro ma sono sei mesi che non trova il gol - E' l'ultima rete realizzata da Lois Opèenda, attaccante della Juventus. Si legge su tuttomercatoweb.com