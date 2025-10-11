Openda Juventus: Tudor non ha ancora trovato il modo migliore per valorizzare il grande investimento, ma sta studiando un suo impiego. La Juventus ha compiuto un investimento significativo in estate per assicurarsi Loïs Openda, eppure l’attaccante belga non è ancora riuscito a esprimersi al massimo delle sue potenzialità. La situazione sta generando qualche interrogativo, ma l’allenatore Igor Tudor è al lavoro per trovare la formula tattica perfetta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico croato non ha ancora trovato l’incastro perfetto per mettere Openda nelle condizioni ideali per brillare e valorizzare il grande investimento compiuto dalla società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juventus, Tudor pronto a cucirgli addosso un ruolo unico in squadra: ecco come potrebbe essere utilizzato da qui in avanti