Openda Juventus Tudor pronto a cucirgli addosso un ruolo unico in squadra | ecco come potrebbe essere utilizzato da qui in avanti

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Openda Juventus: Tudor non ha ancora trovato il modo migliore per valorizzare il grande investimento, ma sta studiando un suo impiego. La  Juventus  ha compiuto un investimento significativo in estate per assicurarsi  Loïs Openda, eppure l’attaccante belga non è ancora riuscito a esprimersi al massimo delle sue potenzialità. La situazione sta generando qualche interrogativo, ma l’allenatore  Igor Tudor  è al lavoro per trovare la formula tattica perfetta. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, il tecnico croato  non ha ancora trovato l’incastro perfetto  per mettere  Openda  nelle condizioni ideali per brillare e  valorizzare il grande investimento  compiuto dalla società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

openda juventus tudor pronto a cucirgli addosso un ruolo unico in squadra ecco come potrebbe essere utilizzato da qui in avanti

© Juventusnews24.com - Openda Juventus, Tudor pronto a cucirgli addosso un ruolo unico in squadra: ecco come potrebbe essere utilizzato da qui in avanti

In questa notizia si parla di: openda - juventus

Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”

Openda Juventus, è l’ultima idea per l’attacco bianconero! Il nome gasa ma c’è stato solo un sondaggio: potrebbe arrivare a Torino se… I dettagli

Juventus, blitz per Openda: 3 affari in attacco

openda juventus tudor prontoJuventus, svolta e nuovo modulo: occhio a David, Vlahovic, Openda, Conceicao e Zhegrova - La Juventus potrebbe cambiare modulo in vista del proseguimento della stagione. Come scrive fantamaster.it

openda juventus tudor prontoJuventus, digiuno Openda: colpo da 43 milioni di euro ma sono sei mesi che non trova il gol - E' l'ultima rete realizzata da Lois Opèenda, attaccante della Juventus. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Openda Juventus Tudor Pronto