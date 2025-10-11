Openda è un caso spara a salve anche in Nazionale 43 milioni spesi la Juve…

Calcionews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Openda Juve, è crisi vera. I numeri condannano il belga e neanche in nazionale si riprende. La fiducia del club resta immutata Alla Juventus, il caso di Lois Openda sta diventando un vero enigma per Igor Tudor. Nonostante l’allenatore sia un maestro della motivazione, i suoi discorsi diretti sembrano non bastare per sbloccare l’attaccante belga, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

openda 232 un caso spara a salve anche in nazionale 43 milioni spesi la juve8230

© Calcionews24.com - Openda è un caso, spara a salve anche in Nazionale. 43 milioni spesi, la Juve…

In questa notizia si parla di: openda - caso

Openda Juve: aumentano le voci sul talento del Lipsia. Nel caso in cui non arrivasse Kolo Muani… Dentro alla sua situazione, le prossime mosse dei bianconeri in attacco

Juventus, Openda è un caso prima dell’esordio: “Giocatore inquietante”

Openda Juve: sarà lui l’eventuale sostituto di Conceicao in caso di forfait del portoghese contro l’Inter? Primo tempo | VIDEO

Juventus, Openda &#232; un caso prima dell’esordio: “Giocatore inquietante” - Nell’ultimo giorno di mercato, sfumata la possibilità di arrivare a Kolo Muani, la Juventus ha rimediato con l’acquisto di Lois Openda. Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Openda 232 Caso Spara