omicidio suicidio nel modenese strangola la moglie 89enne e si toglie vita

AGI - Questa mattina a Mirandola, nel Modenese, un uomo di 86 anni, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, ha ucciso la moglie di 89 anni e malata da tempo di demenza senile prima di togliersi la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui abitavano. Il fatto è successo in un appartamento di in via San Faustino. L'anziano ha strangolato la donna prima di compiere il gesto estremo. All'arrivo dei sanitari del 118 non è stato possibile fare altro che constatare il decesso di entrambi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Mirandola, che hanno avviato accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e le motivazioni che potrebbero aver spinto l'uomo al gesto. 🔗 Leggi su Agi.it

