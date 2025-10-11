Omicidio-suicidio nel Modenese 86enne strangola la moglie e poi si getta nel vuoto

A Mirandola un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 84 anni per poi buttarsi dal terzo piano della palazzina in cui la coppia viveva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

omicidio suicidio nel modenese 86enne strangola la moglie e poi si getta nel vuoto

