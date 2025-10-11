Omicidio suicidio a Mirandola | uccide la moglie e si toglie la vita Diretta

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 11 ottobre 2025 – Un altro omicidio suicidio in provincia di Modena. E’ successo a Mirandola in via San Faustino dove un uomo di 87 anni avrebbe ucciso la moglie di 83. Pare che la donna fosse malata. Sul posto la polizia di Stato. Solo pochi giorni fa una tragedia simile e’ avvenuta a Castelfranco Emilia.   . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

