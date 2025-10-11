Omicidio suicidio a Mirandola | uccide la moglie e si toglie la vita Diretta
Modena, 11 ottobre 2025 – Un altro omicidio suicidio in provincia di Modena. E’ successo a Mirandola in via San Faustino dove un uomo di 87 anni avrebbe ucciso la moglie di 83. Pare che la donna fosse malata. Sul posto la polizia di Stato. Solo pochi giorni fa una tragedia simile e’ avvenuta a Castelfranco Emilia. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: omicidio - suicidio
Omicidio-suicidio a Pisa, spara alla moglie e poi si uccide
Uccide la compagna, poi si toglie la vita: omicidio-suicidio a Pisa, la telefonata al 112: “Venite, le ho sparato”
Omicidio-suicidio a Pisa, orrore nel quartiere: “Non ci posso credere”
? Alla base dell’omicidio-suicidio c’è stata, probabilmente, la malattia neurodegenerativa di cui soffriva la donna. #LaSettimanaTV #cronaca #Italia Vai su Facebook
Omicidio-suicidio nel Modenese, 92enne uccide moglie di 88 anni - X Vai su X
Omicidio suicidio a Mirandola: uccide la moglie e si toglie la vita. Diretta - E’ successo a Mirandola in via San Faustino dove un uomo di 87 anni avrebbe ucciso la moglie di 83. Si legge su ilrestodelcarlino.it