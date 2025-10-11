Omicidio-suicidio a Mirandola anziano uccide la moglie malata e si toglie la vita

Una nuova tragedia scuote il Modenese. Questa mattina, venerdì 11 ottobre, un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni, affetta da demenza senile, per poi suicidarsi lanciandosi dal terzo piano della palazzina dove abitavano, in via San Faustino a Mirandola. Il ritrovamento dei corpi e l’arrivo della polizia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 8:30, quando alcuni passanti hanno notato il corpo dell’uomo riverso sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, che, entrati nell’appartamento, hanno trovato il corpo senza vita della donna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

