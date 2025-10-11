Omicidio a Roma | accoltellato in strada mentre litiga con la compagna Uomo muore in ospedale
Omicidio a Roma. Un uomo, Diallo Mamadou, è morto dopo essere stato accoltellato in strada. Subito soccorso è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto. Il fatto di sangue si è consumato nella mattinata di sabato 11 ottobre all'altezza di largo Sperlonga, nella zona di Tomba di Nerone. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - roma
Morto in casa, cintura stretta al collo: indagini per omicidio. Gli amici sotto choc: “Si stava trasferendo a Roma”
Roma, duplice omicidio Villa Pamphili: “Kaufmann è il padre della piccola Andromeda”
Omicidio a Fabrica di Roma, l'indagato era uscito dal carcere da pochi mesi | FOTO
Tentato omicidio a Roma: litiga con il coinquilino, poi l'accoltella in strada https://ift.tt/PQ8HSNd - X Vai su X
#28Settembre2025 L'omicidio di Ivo Zini avvenne a Roma il 28 settembre 1978 durante gli anni di piombo e vide come vittima Ivo Zini, ucciso davanti alla sezione di via Appia Nuova del Partito Comunista Italiano da un commando dei Nuclei Armati Rivoluzion Vai su Facebook
Accoltellato e ucciso in strada a Roma durante una lite con la compagna: fermato un 44enne con i pantaloni ancora sporchi di sangue - Fermato un 44enne di Capo Verde con i vestiti ancora sporchi di sangue. Da ilfattoquotidiano.it
Roma, 39enne ucciso a coltellate in strada a Grottarossa: un fermo - Secondo quanto riferito da alcuni testimoni un 39enne senegalese è stato accoltellato mentre stava liti ... adnkronos.com scrive