Omicidio a Roma | accoltellato in strada mentre litiga con la compagna Uomo muore in ospedale

Romatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omicidio a Roma. Un uomo, Diallo Mamadou, è morto dopo essere stato accoltellato in strada.  Subito soccorso è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto. Il fatto di sangue si è consumato nella mattinata di sabato 11 ottobre all'altezza di largo Sperlonga, nella zona di Tomba di Nerone. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - roma

omicidio roma accoltellato stradaAccoltellato e ucciso in strada a Roma durante una lite con la compagna: fermato un 44enne con i pantaloni ancora sporchi di sangue - Fermato un 44enne di Capo Verde con i vestiti ancora sporchi di sangue. Da ilfattoquotidiano.it

omicidio roma accoltellato stradaRoma, 39enne ucciso a coltellate in strada a Grottarossa: un fermo - Secondo quanto riferito da alcuni testimoni un 39enne senegalese è stato accoltellato mentre stava liti ... adnkronos.com scrive

