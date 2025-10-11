Omicidio a Roma | accoltellato in strada mentre litiga con la compagna Uomo muore in ospedale

Omicidio a Roma. Un uomo, Diallo Mamadou, è morto dopo essere stato accoltellato in strada. Subito soccorso è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto. Il fatto di sangue si è consumato nella mattinata di sabato 11 ottobre all'altezza di largo Sperlonga, nella zona di Tomba di Nerone. 🔗 Leggi su Romatoday.it