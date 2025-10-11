Omicidio a Roma | 39enne accoltellato mentre litiga con la compagna Fermato un uomo

Quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 11 ottobre 2025 – Un uomo e una donna litigano. Poi lu si accascia a terra nel sangue, colpito dai fendenti di un coltello. E’ ancora tutta da chiarire la dinamica dell’ omicidio di un senegalese di 39 anni a Roma. E’ successo stamattina a largo Sperlonga in zona Grottarossa. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il cittadino senegalese è stato aggredito con un’arma bianca da un uomo mentre stava discutendo con la compagna in strada. Immediatamente soccorso da personale del 118, è stato trasportato all'ospedale San Pietro ma qui è morto. Il presunto aggressore è stato individuato poco dopo dalla polizia in via Carlo Pirzio Biroli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

