Omicidio a Roma 39enne accoltellato durante lite con l’ex moglie | fermato il presunto assassino

Omicidio a Roma: 39enne senegalese accoltellato a morte in strada. Un dramma si è consumato intorno alle 7:00 di sabato 11 ottobre 2025 a Roma, in zona Tomba di Nerone, all’altezza di Largo Sperlonga. La vittima è Diallo Mamadou, 39 anni, originario del Senegal, morto dopo essere stato accoltellato al collo nel corso di una violenta lite in strada. L’uomo, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Pietro-Fatebenefratelli, è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso a causa della gravità delle ferite. Il presunto aggressore, un 44enne originario di Capoverde, è stato fermato poco dopo dagli agenti della Polizia di Stato in via Carlo Pirzio Biroli, a poche centinaia di metri dal luogo del delitto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

