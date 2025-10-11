Oltre 400 spettatori al Villa Romiti | la Life365eu cade contro l’Olimpia

Forlitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interessanti lampi, ma ancora troppa poca continuità: in un Villa Romiti decisamente caldo, davanti a oltre 400 spettatori, la Life365.eu cade all’esordio per 1-3 (15-25; 26-24; 21-25; 17-25) contro l’Olimpia Teodora Ravenna, al termine di un match vibrante. Il primo set corre sul filo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

