Olimpia Teodora si comincia Stasera subito il derby con Forlì
Dopo un precampionato molto soddisfacente, l’ Olimpia Teodora è smaniosa di mettere in campo la propria già ottima condizione psicofisica con i tre punti in palio. L’ulteriore stimolo viene dall’esordio contro un’avversaria classica, la Libertas Forlì, che dopo la negativa stagione scorsa (retrocessione), ha riacquisito un titolo di B1 e ha cambiato l’allenatore, passando da un ex Olimpia (Marone) ad un altro (Caliendo). L’appuntamento è per questa sera, al ’Villa Romiti’ di Forlì, con fischio d’inizio alle ore 20.30 delle signore Rizzardo e Crivellente. Come detto l’Olimpia ha dimostrato un ottimo potenziale nelle cinque amichevoli disputate (due proprio contro Forlì), appoggiandosi sul telaio che aveva chiuso in crescendo la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Volley femminile serie B1. Olimpia Teodora, tante conferme. Boninsegna l’acquisto di peso
Olimpia Teodora: ecco il calendario di B1. Si parte in campo avversario con un derby romagnolo
Olimpia Teodora: al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione
