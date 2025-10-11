Dopo un precampionato molto soddisfacente, l’ Olimpia Teodora è smaniosa di mettere in campo la propria già ottima condizione psicofisica con i tre punti in palio. L’ulteriore stimolo viene dall’esordio contro un’avversaria classica, la Libertas Forlì, che dopo la negativa stagione scorsa (retrocessione), ha riacquisito un titolo di B1 e ha cambiato l’allenatore, passando da un ex Olimpia (Marone) ad un altro (Caliendo). L’appuntamento è per questa sera, al ’Villa Romiti’ di Forlì, con fischio d’inizio alle ore 20.30 delle signore Rizzardo e Crivellente. Come detto l’Olimpia ha dimostrato un ottimo potenziale nelle cinque amichevoli disputate (due proprio contro Forlì), appoggiandosi sul telaio che aveva chiuso in crescendo la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Olimpia Teodora, si comincia. Stasera subito il derby con Forlì