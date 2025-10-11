Olimpia Teodora si comincia Stasera subito il derby con Forlì

Sport.quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un precampionato molto soddisfacente, l’ Olimpia Teodora è smaniosa di mettere in campo la propria già ottima condizione psicofisica con i tre punti in palio. L’ulteriore stimolo viene dall’esordio contro un’avversaria classica, la Libertas Forlì, che dopo la negativa stagione scorsa (retrocessione), ha riacquisito un titolo di B1 e ha cambiato l’allenatore, passando da un ex Olimpia (Marone) ad un altro (Caliendo). L’appuntamento è per questa sera, al ’Villa Romiti’ di Forlì, con fischio d’inizio alle ore 20.30 delle signore Rizzardo e Crivellente. Come detto l’Olimpia ha dimostrato un ottimo potenziale nelle cinque amichevoli disputate (due proprio contro Forlì), appoggiandosi sul telaio che aveva chiuso in crescendo la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

olimpia teodora si comincia stasera subito il derby con forl236

© Sport.quotidiano.net - Olimpia Teodora, si comincia. Stasera subito il derby con Forlì

In questa notizia si parla di: olimpia - teodora

Volley femminile serie B1. Olimpia Teodora, tante conferme. Boninsegna l’acquisto di peso

Olimpia Teodora: ecco il calendario di B1. Si parte in campo avversario con un derby romagnolo

Olimpia Teodora: al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione

olimpia teodora comincia staseraOlimpia Teodora, si comincia. Stasera subito il derby con Forlì - 30, al palazzetto di Villa Romiti, l’esordio delle giallorosse, fin qui in palla nelle amichevoli ... Lo riporta sport.quotidiano.net

olimpia teodora comincia staseraOlimpia Teodora, la stagione comincia con il derby contro la Libertas Forlì - campionato molto convincente con due vittorie nelle ultime due amichevoli disputate contro Cesena e Jesi, l’Olimpia Teodora è pronta a scendere in campo per il primo impegno ... Come scrive ravennaedintorni.it

Cerca Video su questo argomento: Olimpia Teodora Comincia Stasera