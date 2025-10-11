Nel calcio moderno, una pausa può cambiare molto. Per la quarta e penultima volta dell’anno, le finestre Fifa fermano le principali competizioni: in Europa per le qualificazioni mondiali, in Sud America e altrove per amichevoli internazionali. Gli esperti sottolineano i benefici di riposo, preparazione e match come Inter–Atlético in Libia. Ne ha parlato Marca. «Approfittiamo delle pause Fifa per riposarci un po’, ma il corpo rimane in movimento. Anche nei giorni liberi seguiamo una routine di allenamento leggero, controllo del sonno e alimentazione. È un momento importante per ricaricare le batterie, ma anche per tornare meglio preparati per il resto della stagione», afferma il difensore Vitor Reis, ex Palmeiras e Manchester City e oggi una delle figure di spicco della Liga con il Girona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ogni pausa dal campionato può cambiare una stagione: i club puntano sul riposo (Marca)