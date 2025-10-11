Oggi sabato 11 ottobre 2025 | i numeri vincenti di SuperEnalotto lotto e 10eLotto

Milano, 11 ottobre 2025 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 11 ottobre 2025. La sestina vincente       vale questa sera un montepremi di 63,2 milioni di euro.  Anche ieri nessun '6' né '5+1' al Superenalotto. L’ultimo “6”  è stato centrato il  20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete sempre controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.  Seguite con noi, a partire dalle 20, le estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

