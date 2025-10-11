Oggi è il Coming out day cos’è e perché si festeggia

Il primo si è celebrato negli Stati Uniti l’11 ottobre 1988. Esattamente un anno prima, a Washington, si era tenuta la marcia per i diritti delle persone omosessuali. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Oggi è il “Coming out day”, cos’è e perché si festeggia

Alessandro Cecchi Paone: «Dopo il coming-out Berlusconi mi affidò a Pascale. Cacciato da un hotel gay, salvato da una drag. Oggi cresco la figlia di mio marito»

Flavio Nuccitelli: «Avere 30 anni oggi significa essere in equilibrio. Dopo il coming out ho iniziato a vivere più sereno, e grazie alla scrittura lotto con la paura di svegliarmi e rendermi conto di aver perso tempo»

Ivan Cattaneo: «Feci coming out sul palco, quasi mi lapidarono. Lucio Battisti mi tirò un pugno. Lucio Corsi e Jovanotti? Non hanno una gran voce» - Dagli esordi negli anni ’70 al successo pop, passando per revival anni ’60 e provocazioni punk, è ... Lo riporta leggo.it

