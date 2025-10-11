Oggi a Napoli le finali del Circuito Europeo Cadetti di spada in diretta su ASSALTO – La TV della Scherma

La tappa italiana del Circuito Europeo Under 17 di spada, in programma questo weekend a Napoli, segna l’avvio ufficiale delle dirette live su “ASSALTO – La TV della Scherma”, il nuovo canale interamente dedicato al fioretto, alla spada e alla sciabola. Dopo il debutto estivo con highlights e interviste dai Mondiali olimpici di Tbilisi e paralimpici di Iksan, Assalto TV propone ora la sua prima copertura in diretta delle competizioni. Il canale è gratuito e accessibile previa una semplice registrazione (e-mail e password), tramite l’app Sportface TV — disponibile su iOS, Android e in versione web. 🔗 Leggi su Sportface.it

