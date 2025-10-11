Definito il “papa buono”, San Giovanni XXIII ha lasciato un segno con il suo pontificato e la sua immagine di tenerezza paterna, ma anche per l’importante riforma avviata. L’11 ottobre la Chiesa ricorda san Giovanni XXIII, che fu pontefice nella metà del secolo scorso e che viene definito il “papa buono“. L’aspetto della tenerezza paterna,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 11 ottobre, San Giovanni XXIII: il papa ricordato per la sua bontà e tenerezza