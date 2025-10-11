Oggi 11 ottobre San Giovanni XXIII | il papa ricordato per la sua bontà e tenerezza

Definito il “papa buono”, San Giovanni XXIII ha lasciato un segno con il suo pontificato e la sua immagine di tenerezza paterna, ma anche per l’importante riforma avviata.  L’11 ottobre la Chiesa ricorda san Giovanni XXIII, che fu pontefice nella metà del secolo scorso e che viene definito il “papa buono“. L’aspetto della tenerezza paterna,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

