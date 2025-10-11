odore delle scarpe la miscela di talco e bicarbonato per eliminarlo

C’è un trucco che conoscono bene le nonne e che ancora oggi salva le nostre scarpe dopo una lunga giornata. Niente prodotti costosi o profumi forti: solo due ingredienti di casa, di quelli che teniamo in dispensa senza pensarci troppo. Talco e bicarbonato, insieme, fanno piccole magie. Assorbono l’umidità, lasciano l’interno asciutto e tolgono quell’odore che ogni tanto compare anche nelle scarpe più curate. È un rimedio vecchio stile ma sempre attuale, perché funziona davvero e si prepara in un attimo. E la cosa più bella? Niente di così complicato, alla fine, per ritrovare ogni mattina la sensazione di pulito prima di indossare le nostre scarpe. 🔗 Leggi su Dilei.it

