Oddo Psi Sicilia | Profondo cordoglio per la morte di Cristina Gallo simbolo dello scandalo sanità trapanese

"Cristina Gallo ci ha lasciati. E’ stata il simbolo dello scandalo della sanità a Trapani”, così dichiara il Segretario Regionale del Psi, l’On. Nino Oddo e continua: “La prima che uscendo allo scoperto ha denunciato le criminali manchevolezze di cui si sono macchiati vari soggetti, dal reparto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it