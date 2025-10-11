Obbligo di soggiorno non rispettato 44enne arrestato dalla polizia a Rosarno

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato a Rosarno, perché si trovava in un territorio diverso da quello nel quale aveva obbligo di soggiorno. Il 44enne ha violato le prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it