Nusco celebra la vita di Carmela Delle Gatti | un secolo di memoria speranza e comunità

Avellinotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cento anni non sono solo un numero. Sono una storia che continua, un frammento di tempo che attraversa guerre, fatiche, sorrisi e silenzi.A Nusco, in Irpinia, Carmela Delle Gatti ha spento le sue cento candeline, circondata dai familiari, dagli amici e dal sindaco Antonio Iuliano, che le ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

