Nuovo stadio della Roma a Pietralata Onorato | Progetto definitivo entro l’anno sarà una grande notizia per tutta la città
Il nuovo stadio della Roma a Pietralata sembra finalmente avvicinarsi al traguardo. Dopo anni di attese, cambi di piani e speranze rimandate, le parole di Roberto Gualtieri e Alessandro Onorato lasciano intravedere un orizzonte più concreto: quello della fase finale dell'iter amministrativo. "Siamo all'ultima tappa del progetto, sarà uno degli stadi più belli del mondo"
In questa notizia si parla di: nuovo - stadio
Il progetto del nuovo Stadio della Roma compie un ulteriore passo in avanti
Nuovo Stadio, l'ottimismo di Gualtieri: «Adesso ci siamo» Il Sindaco svela: «Entro l'anno il progetto definitivo»
Stadio della Roma a Pietralata, il Tar respinge l'ennesimo ricorso dei comitati. La società va avanti - Lavori nel 2027» Il nuovo stadio della Roma a Pietralata compie un ulteriore passo in avanti.
Lo stadio a Pietralata si rimette in moto - Dopo due mesi di stop forzato ai box infatti ieri sono iniziati i lavori per la demolizione del solettone in cemento armato