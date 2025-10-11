Nuovo stadio della Roma a Pietralata Onorato | Progetto definitivo entro l’anno sarà una grande notizia per tutta la città

Ildifforme.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata sembra finalmente avvicinarsi al traguardo. Dopo anni di attese, cambi di piani e speranze rimandate, le parole di Roberto Gualtieri e Alessandro Onorato lasciano intravedere un orizzonte più concreto: quello della fase finale dell’iter amministrativo. “Siamo all’ultima tappa del progetto, sarà uno degli stadi più belli del mondo”, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

nuovo stadio della roma a pietralata onorato progetto definitivo entro l8217anno sar224 una grande notizia per tutta la citt224

© Ildifforme.it - Nuovo stadio della Roma a Pietralata, Onorato: “Progetto definitivo entro l’anno, sarà una grande notizia per tutta la città”

In questa notizia si parla di: nuovo - stadio

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%

Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”

nuovo stadio roma pietralataStadio della Roma a Pietralata, il Tar respinge l'ennesimo ricorso dei comitati. La società va avanti - Lavori nel 2027» Il nuovo stadio della Roma a Pietralata compie un ulteriore passo in avanti. Segnala roma.corriere.it

nuovo stadio roma pietralataLo stadio a Pietralata si rimette in moto - Dopo due mesi di stop forzato ai box infatti ieri sono iniziati i lavori per la demolizione del solettone in cemento armato ... ilromanista.eu scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Stadio Roma Pietralata