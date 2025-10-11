Nuovo sistema di controllo alle frontiere dell’Unione europea | ecco come funziona l' Ees

Feedpress.me | 11 ott 2025

Entra in vigore domani il nuovo sistema di controllo alle frontiere dellUnione europea, l’Entry-exit system (Ees), per i cittadini extra Ue. Ecco come funziona: - L’Ees raccoglie e memorizza in un database le informazioni chiave per tracciare l’ingresso, l’uscita e nel caso registrare il respingimento di cittadini di paesi terzi che viaggiano da e verso lo spazio Schengen. - Si applica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

