Nuovo plesso di Castelfidardo | Nessun ritardo | pronto nel 2026

La polemica resta alta circa i lavori del secondo lotto della nuova scuola media di Castelfidardo, che sta sorgendo in via Montessori. "In consiglio comunale sono state poste domande precise tramite un’interrogazione – fa notare il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle (in foto con Giuseppe Conte) –, a cui ha risposto direttamente il sindaco. La scuola non è stata declassata, l’ autorizzazione sismica del 21 luglio 2023 conferma la Classe IV, la più alta, per edifici strategici. Lavori senza autorizzazione? Falso. L’avvio del cantiere per i lavori di sbancamento non richiedevano autorizzazioni preliminari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

