Nuovo corteo per la Palestina in tremila sfilano fino in piazza della Scala | Giustiziate Netanyahu E in Moscova compare la scritta contro Israele

Ilgiorno.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 11 ottobre 2025 –  Bandiere palestinesi al vento, il corteo pro-Pal di Milano arriva ancora una volta in piazza della Scala. Sono circa tremila le persone che anche questo pomeriggio si sono date appuntamento a Milano per gridare la propria rabbia contro il massacro della popolazione palestinese: c'è l'associazione dei palestinesi italiani, ma anche (e ancora, nonostante a Scienze Politiche sia terminata l’occupazione) gli studenti della Statale. L’Università Statale abbraccia i primi 12 studenti gazawi fuggiti dall’orrore. “L’esercito israeliano ha sparato sul loro pulmino” Il corteo,  partito da Porta Venezia, ha marciato fino in piazza della Scala senza scontri né particolari momenti di tensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo corteo per la Palestina, in tremila sfilano fino in piazza della Scala: “Giustiziate Netanyahu”. E in Moscova compare la scritta contro Israele

