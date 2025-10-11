Nuovo asilo per 40 bimbi Lavori finiti entro l’anno

Proseguono a buon ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido di Castelfranco di Sopra, un intervento strategico, fortemente voluto dall’amministrazione Rossi per l’ampliamento dell’offerta educativa sul territorio e per il miglioramento dei servizi rivolti alle famiglie. Il progetto, inserito nel programma di investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha come principale obiettivo quello di creare una struttura moderna, altamente efficiente sotto il profilo energetico e che possa venire pienamente incontro a tutti coloro che sceglieranno il nuovo nido per il primissimo apprendimento dei propri figli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

