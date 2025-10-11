Nuovo appello del Papa ai potenti del mondo | Abbiate l’audacia del disarmo

Repubblica.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la veglia di preghiera e rosario in piazza San Pietro le parole per la pace: “Metti via la spada, è una frase rivolta a coloro che guidano le sorti dei popoli”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

