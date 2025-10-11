Nuovo appello del Papa ai potenti del mondo | Abbiate l’audacia del disarmo

Durante la veglia di preghiera e rosario in piazza San Pietro le parole per la pace: “Metti via la spada, è una frase rivolta a coloro che guidano le sorti dei popoli”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nuovo appello del Papa ai potenti del mondo: “Abbiate l’audacia del disarmo”

In questa notizia si parla di: nuovo - appello

Milano, l’appello di architetti e intellettuali a Sala: “Vere case popolari e un nuovo passante”

Gaza, il nuovo appello di Mattarella: “Basta stragi dove si prega e dove si lotta per un pezzo di pane”

Nuovo vaccino anti RSV abbatte il rischio di ricovero nei neonati. Appello alle donne incinte: “Fatelo”

Nuovo appello per la pace di #LeoneXIV durante la veglia in piazza San Pietro. - X Vai su X

Leggi su Tgr Abruzzo Il processo d'appello bis per la tragedia di Rigopiano Un nuovo secondo grado di giudizio per 10 imputati, tra cui 6 funzionari della Regione. Aula gremita di parenti delle vittime. L'accusa: disastro colposo - facebook.com Vai su Facebook

Il Papa ai potenti del mondo: “Abbiate l’audacia del disarmo” - Durante la Veglia di preghiera e Rosario, da lui presieduta in Piazza San Pietro, il Pontefice ha detto: “Metti via la spada è parola rivolta ai pot ... Da dire.it

Papa Leone XIV scuote i leader mondiali e invoca il disarmo totale - Dalla Città del Vaticano, un appello risuona con forza nel cuore della cristianità: l'audacia del disarmo. thesocialpost.it scrive