Nuovi servizi a Reset per attutire le perdite | A fine anno passivo di 1,5 milioni ma non ci saranno ripercussioni sui lavoratori

Palermotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reset chiuderà l'anno con una perdita effettiva intorno a 1,5 milioni e non 3,5 milioni. Il dato, confermato dalla società, non avrà alcuna refluenza negativa nei confronti dei lavoratori in quanto lo stesso Comune sta lavorando per attenuare tale perdita con l'affidamento di ulteriore servizio”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: nuovi - servizi

