Nuovi ristoranti a Milano | le aperture in città

Vanityfair.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli indirizzi giusti in centro città e in periferia fra nuovi rooftop panoramici, trattorie di quartiere, locali alla moda e cosiddetti «casual dining». E il fine dining? Poco, ma stellato. Ecco quali indirizzi non perdere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

nuovi ristoranti a milano le aperture in citt224

© Vanityfair.it - Nuovi ristoranti a Milano: le aperture in città

In questa notizia si parla di: nuovi - ristoranti

Cosa ci raccontano i nuovi “supplementi per salute e benessere” nei ristoranti americani

Bar e ristoranti, il settore a Bergamo si consolida: 1.576 nuovi posti di lavoro nel 2024

Tra lidi, ristoranti, chioschi nuovi (e non): ecco la road map dei locali sul lungomare Italo Falcomatà

Nuove aperture da provare. I nuovi ristoranti che aprono a Milano a ottobre 2025 - Tutte le nuove aperture di questo ottobre 2025 a Milano per chi non vuole perdersi i posti appena aperti ... Secondo milanotoday.it

I nuovi ristoranti e bar da provare a Milano durante la Design Week - Dal locale in cui degustare una 'cena à parfum' all’osteria tradizionale che celebra le atmosfere Anni 80. Secondo living.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Ristoranti Milano Aperture