Nuovi nati in 60 anni diminuiscono di 700mila unità

Cronaca di come è cambiata un’epoca, la storia. Dal 1964 al 2025, come è cambiata la fotografia della nostra società. Eh, sì perché ormai più dì sessant’anni fa, i reparti di maternità dei nostri ospedali erano pieni, le scuole non bastavano, e i bambini erano il simbolo gaudente di un Paese che cresceva. Da un milione di nascite al “crollo”: cosa è successo Oggi, quelle culle sono vuote. Ormai molti ospedali i reparti di maternità non li hanno più. Del resto, numeri alla mano, proprio nel 1964 nascevano più di un milione di bambini. Nel 2024, appena 370 mila. Un crollo di quasi due terzi in una generazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it