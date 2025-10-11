Nuove it-bags charm romantici intimo Le limited edition imperdibili per sostenere la ricerca contro i tumori femminili

I n questo Ottobre Rosa 2025, fioriscono le capsule dedicate a sostenere la salute femminile. Eleganti borse e T-shirt glam, reggiseni ultra comodi e charm scintillanti, diventano simboli di una battaglia collettiva. Perché ogni donna merita di sentirsi forte, accompagnata, sostenuta. La moda sceglie ancora una volta di farsi portavoce di un messaggio potente: la bellezza e lo stile contano, ma la salute di più. Diversi per stile, target e posizionamento, i fashion brands raccontano una verità condivisa: la solidarietà veste sempre benissimo. Coccinelle: una borsa per la ricerca, un gesto per tutte. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nuove it-bags, charm romantici, intimo Le limited edition imperdibili per sostenere la ricerca contro i tumori femminili

