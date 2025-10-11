Nuova Ztl nelle frazioni di Vietri sul Mare i consiglieri del gruppo Vietri che Vogliamo chiedono trasparenza e controlli

Tempo di lettura: 2 minuti L'istituzione della nuova zona a traffico limitato nelle frazioni di Raito e Albori, recentemente approvata dal Comune di Vietri sul Mare, ha suscitato le prime reazioni del gruppo consiliare di opposizione "Vietri che Vogliamo". «Senza controlli continui e sanzioni efficaci – sottolineano i consiglieri comunali Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta – i divieti rischiano di restare solo sulla carta, con gravi conseguenze per la sicurezza stradale e per l'ordine nei borghi. Il semplice varco elettronico a Raito, senza un monitoraggio costante, potrebbe non bastare a garantire il rispetto delle regole».

