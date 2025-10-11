Nuova Ztl nelle frazioni di Vietri l' opposizione | Controlli e trasparenza

Salernotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’istituzione della nuova zona a traffico limitato nelle frazioni di Raito e Albori, recentemente approvata dal Comune di Vietri sul Mare, ha suscitato le prime reazioni del gruppo consiliare di opposizione “Vietri che Vogliamo”. “Senza controlli continui e sanzioni efficaci - sottolineano i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - frazioni

Disinfestazione a Caltagirone: al via gli interventi dal 5 agosto in centro storico, zona nuova e frazioni

Nuova Ztl nelle frazioni di Vietri sul Mare, i consiglieri del gruppo “Vietri che Vogliamo” chiedono trasparenza e controlli  

nuova ztl frazioni vietriNuova Ztl nelle frazioni di Vietri, l'opposizione: "Controlli e trasparenza" - L'appello dei consiglieri comunali Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuova Ztl Frazioni Vietri