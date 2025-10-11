Nuova stazione ecologica Servirà la zona ovest

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ in arrivo in via Silver Sirotti una nuova stazione ecologica, la trentesima presente in provincia e l’undicesima in quello comunale. Va ad aggiungersi alle due già presenti in città a nord (via Albe Steiner, zona Bassette) e a sud (via don Carlo Sala) e servirà in particolare il quadrante ovest della città (zona Nullo Baldini – via Faentina- Fornace Zarattini). L’infrastruttura andrà quindi a completare la copertura del territorio comunale, andandone a servire una zona importante e strategica rispetto all’affluenza attuale: nel 2024 infatti i 10 centri di Ravenna hanno raccolto quasi 20 mila tonnellate di rifiuti differenziati, un terzo dei quali rappresentato da sfalci e potature e un quarto da legno e registrato 140. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuova stazione ecologica servir224 la zona ovest

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova stazione ecologica. Servirà la zona ovest

In questa notizia si parla di: nuova - stazione

Segrate diventa Porta Est di Milano con la nuova stazione ma la battaglia per la M4 non si ferma

Nuova stazione degli autobus : "Occasione per la mobilità"

Scomparsa 17enne Aurora Ruta, vista l’ultima volta alla stazione di Torino Porta Nuova lunedì alle 17:40, stava raggiungendo la sorella

nuova stazione ecologica servir224In arrivo nella zona ovest l’undicesima stazione ecologica di Ravenna - E’ in arrivo a Ravenna in via Silver Sirotti una nuova stazione ecologica, la trentesima presente sul territorio della provincia di Ravenna e l’undicesima in quello comunale. Scrive ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Stazione Ecologica Servir224