Nuova Scena 3 su Netflix | Guè entra in giuria con Fabri Fibra Geolier e Rose Villain Uscita nel 2026 premio da 100.000 euro

Atomheartmagazine.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova Scena, il rap show Netflix prodotto da Fremantle, è stato ufficialmente rinnovato: la terza stagione arriverà nel 2026 e avrà una giuria ancora più stellare. Al trio composto da Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain si aggiunge Guè, leggenda della scena italiana. In palio per il vincitore resta il premio da 100.000 euro e la possibilità di imporsi come nuovo nome di riferimento del rap made in Italy. Guè si unisce a Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain nella terza stagione di Nuova Scena. Indice. Nuova Scena 3 su Netflix – Giuria e format: cosa cambia con l’arrivo di Guè. Uscita, premi e numeri delle prime due stagioni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

nuova scena 3 su netflix gu232 entra in giuria con fabri fibra geolier e rose villain uscita nel 2026 premio da 100000 euro

© Atomheartmagazine.com - Nuova Scena 3 su Netflix: Guè entra in giuria con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Uscita nel 2026, premio da 100.000 euro

In questa notizia si parla di: nuova - scena

Harry potter: torna la scena tagliata dalla pietra filosofale nella nuova serie tv

Trump nudo a letto con Satana: la scena choc nella nuova puntata di South Park fa infuriare la Casa Bianca

Vincenzo Salemme torna in scena con la sua nuova commedia. Le date

nuova scena 3 netflixNuova Scena 3, Guè Pequegno è il nuovo giudice - Netflix conferma la stagione 3 di Nuova Scena, il celebre rap show italiano prodotto da Fremantle. Si legge su tvserial.it

nuova scena 3 netflixNuova Scena 3, Netflix presenta la nuova stagione: Guè è il quarto giudice! - Con un video sui social, Netflix ha annunciato la terza stagione di Nuova Scena e introdotto il nuovo giudice che completerà il quartetto ... serial.everyeye.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuova Scena 3 Netflix