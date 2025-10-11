Nuova Scena, il rap show Netflix prodotto da Fremantle, è stato ufficialmente rinnovato: la terza stagione arriverà nel 2026 e avrà una giuria ancora più stellare. Al trio composto da Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain si aggiunge Guè, leggenda della scena italiana. In palio per il vincitore resta il premio da 100.000 euro e la possibilità di imporsi come nuovo nome di riferimento del rap made in Italy. Guè si unisce a Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain nella terza stagione di Nuova Scena. Indice. Nuova Scena 3 su Netflix – Giuria e format: cosa cambia con l’arrivo di Guè. Uscita, premi e numeri delle prime due stagioni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Nuova Scena 3 su Netflix: Guè entra in giuria con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Uscita nel 2026, premio da 100.000 euro