Nuova Renault Captur 2026 | ancora termica più ibrida FOTO

Ecco cosa si sa finora (almeno pubblicamente) sul futuro della Renault Captur verso il 2026: novità confermate, anticipazioni rumor, e cosa probabilmente cambierà. Novità confermate per il modello “MY 2026” aggiornamenti imminenti. Alcune modifiche già comunicate riguardano gli aggiornamenti per l’anno-modello 2026 per la Captur (e il modello “gemello” Symbioz). Ecco i punti principali: Ambito Novità confermate Motorizzazioni propulsori Introduzione del nuovo full hybrid E-Tech 160 che sostituisce il precedente motore da ~145 CV. Ha motore a benzina più grande (circa 1,8 L), batteria da 1,4 kWh (rispetto a 1,26 kWh) per migliori prestazioni in modalità elettrica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

