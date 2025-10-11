Nuova proprietà per la Esplodenti Sabino Testa Gd | L' azienda doveva essere riconvertita non produrre proiettili

Chietitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se da un lato la notizia della riapertura può rappresentare un segnale di stabilità per i circa 70 dipendenti, dall’altro riteniamo inaccettabile la narrazione secondo cui si dovrebbe gioire per l’arrivo di un’azienda che continua a produrre strumenti di morte”. Questo il commento di Mario. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - propriet

nuova propriet224 esplodenti sabinoEsplodenti Sabino, cambia la proprietà. Previsti investimenti e nuova occupazione - Inizia una nuova era per la Esplodenti Sabino a seguito dell’ufficializzazione lo scorso 1° ottobre dell’acquisizione dell’azienda di Casalbordino da parte dell’Arca Defence Italy, società per azione ... Si legge su regione.abruzzo.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Propriet224 Esplodenti Sabino