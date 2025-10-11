Polemiche senza fine per il quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese. Il coordinamento dei comitati torna all’attacco sul progetto e lancia una petizione aperta a tutti i cittadini, per chiedere che Rete ferroviaria italiana e la Regione "ascoltino le proposte tecniche alternative già illustrate da esperti di grande e indiscussa competenza". Intanto il consigliere regionale del gruppo misto Marco Mastacchi ha depositato una nuova interpellanza, con la richiesta di audizione in commissione con i tecnici chiamati dai comitati, tra cui l’ingegner Eugenio Milizia, e i tecnici della Regione e di Rfi: "Per garantire finalmente un confronto tecnico trasparente e documentato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nuova ferrovia Adriatica?. Progetto nato già vecchio"