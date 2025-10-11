Nuova ferrovia Adriatica? Progetto nato già vecchio
Polemiche senza fine per il quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese. Il coordinamento dei comitati torna all’attacco sul progetto e lancia una petizione aperta a tutti i cittadini, per chiedere che Rete ferroviaria italiana e la Regione "ascoltino le proposte tecniche alternative già illustrate da esperti di grande e indiscussa competenza". Intanto il consigliere regionale del gruppo misto Marco Mastacchi ha depositato una nuova interpellanza, con la richiesta di audizione in commissione con i tecnici chiamati dai comitati, tra cui l’ingegner Eugenio Milizia, e i tecnici della Regione e di Rfi: "Per garantire finalmente un confronto tecnico trasparente e documentato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuova - ferrovia
"Gli studenti e i pendolari avranno la nuova ferrovia"
La nuova ferrovia. I comitati in Regione: "Il progetto preoccupa"
È in fase di completamento la linea ad alta velocità tra Napoli e Bari. I lavori sono affidati all’azienda del ponte di Messina. ?È stato ultimato il lotto compreso tra Cancello e Frasso Telesino e realizzata una nuova località di servizio per la diramazione dei treni - facebook.com Vai su Facebook
"Nuova ferrovia Adriatica?. Progetto nato già vecchio" - Castel Bolognese, la petizione dei comitati "Le tecnologie attuali aumentano le capacità senza altri binari o viadotti". Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Nuova ferrovia Adriatica. La Regione boccia il piano - Castel Bolognese "Opera faraonica, è un progetto che rischia di sventrare le comunità locali". Lo riporta ilrestodelcarlino.it