Nuova centrale idrica a Cornieta iniziati i lavori
Sono partiti a Santa Sofia i lavori per la costruzione della nuova centrale idrica del nucleo di Cornieta grazie a un investimento di circa 180mila euro da parte di Hera spa. L’impianto sarà in grado di erogare fino a 100mila litri al giorno di acqua di migliore qualità, per garantire una risposta più efficace e tempestiva anche nelle situazioni di emergenza, assicurando continuità del servizio anche in caso di stress idrico o eventi climatici estremi. L’esecuzione dei lavori, che si concluderanno entro marzo 2026, Hera garantirà la continuità del servizio – precisa la nota della multiutility –, riducendo al minimo i disagi per la popolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuova - centrale
Nuova centrale operativa all’avanguardia per la Polizia locale
Sessanta telecamere e sei rinforzi per il periodo estivo, nuova centrale operativa per la Polizia Locale
Rugani Juve, nuova vita in bianconero per il difensore? Il centrale ha convinto Tudor: adesso il suo status è questo. Cosa risulta
GIADA DI MATTEO È UNA NUOVA CENTRALE DELLA SERIE D! Classe 2000, grande esperienza e tanta voglia di mettersi in gioco: Giada Di Matteo è ufficialmente una nuova centrale del roster di Serie D! Reduce da importanti stagioni in Serie C con Cap - facebook.com Vai su Facebook
Nuova centrale idrica a Cornieta, iniziati i lavori - Sono partiti a Santa Sofia i lavori per la costruzione della nuova centrale idrica del nucleo di Cornieta grazie a un investimento di circa 180mila euro da parte di Hera spa. ilrestodelcarlino.it scrive
Nuova rete idrica, investimento milionario - Sono iniziati nel comune di Cento, grazie a un investimento di quasi un milione e mezzo di euro finanziato da fondi Pnrr, gli attesi lavori di potenziamento della rete acquedottistica a cura del ... Scrive ilrestodelcarlino.it