Sono partiti a Santa Sofia i lavori per la costruzione della nuova centrale idrica del nucleo di Cornieta grazie a un investimento di circa 180mila euro da parte di Hera spa. L’impianto sarà in grado di erogare fino a 100mila litri al giorno di acqua di migliore qualità, per garantire una risposta più efficace e tempestiva anche nelle situazioni di emergenza, assicurando continuità del servizio anche in caso di stress idrico o eventi climatici estremi. L’esecuzione dei lavori, che si concluderanno entro marzo 2026, Hera garantirà la continuità del servizio – precisa la nota della multiutility –, riducendo al minimo i disagi per la popolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova centrale idrica a Cornieta, iniziati i lavori