Nuoto Thomas Ceccon a un decimo dal podio in Coppa del Mondo negli USA Buone risposte da Deplano

Si chiude con un doppio quinto posto una prima giornata non esaltante, ma neppure da dimenticare per gli azzurri del nuoto, impegnati nella tappa di apertura della Coppa del Mondo in programma in California, a Carmel, in vasca corta. Livello subito molto alto e italiani ancora lontani dalla migliore condizione ma comunque competitivi, in particolare Thomas Ceccon, già in grado di centrare l’accesso alla finale dei 100 misti, e Leonardo Deplano che, acciuffato per un soffio l’ingresso nella finale dei 50 stile libero, ha conquistato un buon quinto posto. La giornata ha regalato gare di altissimo livello con tante presenze sul podio del “Bob Bowman team”, rappresentato da Leon Marchand, Hubert Kos e Shane Casas, che hanno dominato la scena, ad esempio, nei 200 dorso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon a un decimo dal podio in Coppa del Mondo negli USA. Buone risposte da Deplano

