nuoto di fondo moesha johnson conquista la 3 km knockout sprint di golfo aranci sorelle cesarano fuori dal podio

Sipario sulla stagione della Coppa del Mondo 2025 di nuoto di fondo. È spettato alla 3 km Knockout Sprint femminile di Golfo Aranci porre termine all'annata del massimo circuito nelle acque libere. Nell'appuntamento in Costa Smeralda, il nuovo format a eliminazione ha regalato spettacolo. Una gara in cui Ginevra Taddeucci ha deciso di non partecipare, dopo aver conquistato il successo nella 10 km ieri e aver terminato davanti a tutti nella classifica generale del Tour. La scena è stata tutta per colei che ha recitato il ruolo della primattrice nei Mondiali sull'isola di Sentosa (Singapore). Il riferimento è all'australiana Moesha Johnson.

