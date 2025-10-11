Nuoto di fondo Moesha Johnson conquista la 3 km Knockout Sprint di Golfo Aranci Sorelle Cesarano fuori dal podio
Sipario sulla stagione della Coppa del Mondo 2025 di nuoto di fondo. È spettato alla 3 km Knockout Sprint femminile di Golfo Aranci porre termine all’annata del massimo circuito nelle acque libere. Nell’appuntamento in Costa Smeralda, il nuovo format a eliminazione ha regalato spettacolo. Una gara in cui Ginevra Taddeucci ha deciso di non partecipare, dopo aver conquistato il successo nella 10 km ieri e aver terminato davanti a tutti nella classifica generale del Tour. La scena è stata tutta per colei che ha recitato il ruolo della primattrice nei Mondiali sull’isola di Sentosa (Singapore). Il riferimento è all’australiana Moesha Johnson. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nuoto - fondo
LIVE Nuoto di fondo, 3 km knockout maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri per un nuovo alloro
Ginevra Taddeucci fa il tris d’argento nei Mondiali di nuoto di fondo: azzurra sul podio anche nella 3 km Knockout Sprint
Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia quarta con cinque argenti dal nuoto di fondo
SEMPRE NOIIIIIIIIII L’#ItaliaTeam sale ancora sul podio in Coppa del Mondo di nuoto di fondo! Linda Caponi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Dario Verani ci regalano un magnifico secondo posto nella 4x1500 mista! Che staffetta in Sardegna - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto di fondo, Moesha Johnson conquista la 3 km Knockout Sprint di Golfo Aranci. Sorelle Cesarano fuori dal podio - È spettato alla 3 km Knockout Sprint femminile di Golfo Aranci porre termine ... Da oasport.it
Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Era importante vincere la Coppa del Mondo, sarà difficile riconfermarsi” - Nella giornata di ieri Ginevra Taddeucci ha chiuso in bellezza la miglior stagione della carriera, imponendosi nella 10 chilometri a Golfo Aranci e ... Lo riporta oasport.it