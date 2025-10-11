Nuoto di fondo Italia seconda nella staffetta mista a Golfo Aranci Vince la Francia
Ci si avvicina all’epilogo di quest’annata di Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Ultima tappa a Golfo Aranci e ultima giornata di gare dell’appuntamento in Costa Smeralda. Ad aprire le danze di questo day-2 è stata la prova a squadre. Staffetta mista con 1500 metri da affrontare per due donne e due uomini in cui era necessario trovare la corretta distribuzione della sforzo. Un confronto in cui sono state tre le squadre a giocarsi il successo: la Francia, l’Italia e l’Ungheria. La formazione del Bel Paese più accreditata era quella formata da Linda Caponi, Ginevra Taddeucci (vincitrice della Coppa del Mondo), Marcello Guidi e Dario Verani (terzo nella classifica generale). 🔗 Leggi su Oasport.it
